المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كبسة الجمبري

نيفين عباسaccess_time16 / رجب / 1446 هـ      15 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الجمبري من الاطعمة المفيدة للقلب كما انه غني بالفسفور

المقادير اللازمة
نصف كيلو أرز بسمتي
ملعقة كبيرة سمنة
لتر مرق سمك
صنوبر محمص للتزيين ( إختياري )

للجمبري
نصف كيلو جمبري مقشر مع ترك الذيل
ملعقة كبيرة زيت نباتي
حبة بصل متوسط الحجم
ملعقة كبيرة زنجبيل طازج
ملعقة كبيرة معجون الطماطم
ملعقة صغيرة بودرة الفلفل الاحمر الحار
حبة لومي ناشف

البهارات
ملعقة صغيرة فلفل اسود
ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة
ملح حسب الرغبة

طريقة العمل

الارز
يغسل الارز وينقع في ماء بارد مدة نصف ساعة ثم يصفى

تحضير الجمبري
يفرم البصل مكعبات صغيرة
يبرش الزنجبيل
تشق حبات اللومي في المنتصف
يسخن الزيت النباتي
يضاف البصل والزنجبيل مع البهارات والملح ويشوح على نار هادئة حتى يذبل
يضاف الجمبري ويقلب حتى يتغير لونه
يضاف اللومي ومعجون الطماطم وبودرة الفلفل الحار وتقلب
يرفع عن النار
في قدر أخر تذوب السمنة
يضاف الأرز ويقلب بالسمنة حتى يسخن
يضاف اللومي إلى المرق ويترك ليغلي مدة خمسة دقائق
يضاف فوق الأرز ويضاف الملح
يترك على نار عالية حتى يصبح المرق بمستوى سطح الأرز
يضاف خليط الجمري ويقلب برفق حتى يختلط تماماً
تخفض الحرارة ويغطى القدر وتترك مدة عشرة دقائق
يرفع عن النار وترك عشرة دقائق اخرى قبل التقديم
يقدم بعد أن يزين بالصنوبر

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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