طريقة عمل كبسة الجمبري

الجمبري من الاطعمة المفيدة للقلب كما انه غني بالفسفور

المقادير اللازمة

نصف كيلو أرز بسمتي

ملعقة كبيرة سمنة

لتر مرق سمك

صنوبر محمص للتزيين ( إختياري )

للجمبري

نصف كيلو جمبري مقشر مع ترك الذيل

ملعقة كبيرة زيت نباتي

حبة بصل متوسط الحجم

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج

ملعقة كبيرة معجون الطماطم

ملعقة صغيرة بودرة الفلفل الاحمر الحار

حبة لومي ناشف

البهارات

ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

ملح حسب الرغبة

طريقة العمل

الارز

يغسل الارز وينقع في ماء بارد مدة نصف ساعة ثم يصفى

تحضير الجمبري

يفرم البصل مكعبات صغيرة

يبرش الزنجبيل

تشق حبات اللومي في المنتصف

يسخن الزيت النباتي

يضاف البصل والزنجبيل مع البهارات والملح ويشوح على نار هادئة حتى يذبل

يضاف الجمبري ويقلب حتى يتغير لونه

يضاف اللومي ومعجون الطماطم وبودرة الفلفل الحار وتقلب

يرفع عن النار

في قدر أخر تذوب السمنة

يضاف الأرز ويقلب بالسمنة حتى يسخن

يضاف اللومي إلى المرق ويترك ليغلي مدة خمسة دقائق

يضاف فوق الأرز ويضاف الملح

يترك على نار عالية حتى يصبح المرق بمستوى سطح الأرز

يضاف خليط الجمري ويقلب برفق حتى يختلط تماماً

تخفض الحرارة ويغطى القدر وتترك مدة عشرة دقائق

يرفع عن النار وترك عشرة دقائق اخرى قبل التقديم

يقدم بعد أن يزين بالصنوبر