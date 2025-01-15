المرأه صحة و عافية

طريقة عمل خبز محشي تمر وتفاح

نيفين عباسaccess_time16 / رجب / 1446 هـ      15 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

وفة خبز مميزة جديدة

المقادير اللازمة

للعجينة
نصف كيلو دقيق
كوب زبادي
ربع كوب زبدة
ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة
ماء دافئ للعجن

للحشو
2 حبة تفاح مقشر ومنظف ومقطع شرائح رقيقة
كوب تمر منزوع النوي
زبدة مذوبة
ملعقة صغيرة قرفة
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

طريقة العمل
يقلب الدقيق والملح والسكر والخميرة في العجان
تضاف الزبادي والزبدة للدقيق وتعجن
تضاف الماء بالتدريت وتعجن حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة
تترك لتخمر
تفرد علي سطح مرشوش دقيق
توضع في الصينية بعد أن تقطع بشكل دائري
يقلب التفاح علي القرفة والسكر البودرة
يدهن العجينة بالزبدة
ترص شرائح التفاح عليه
ثم التمر
تفرد قطعه أخري من الخبز وتغلق بها القطعة الأولي
يوضع الخبز في فرن حار حتي تمام النضج ويقدم كوجبة مغذية

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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