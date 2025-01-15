طريقة عمل خبز محشي تمر وتفاح

وفة خبز مميزة جديدة

المقادير اللازمة

للعجينة

نصف كيلو دقيق

كوب زبادي

ربع كوب زبدة

ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

ماء دافئ للعجن

للحشو

2 حبة تفاح مقشر ومنظف ومقطع شرائح رقيقة

كوب تمر منزوع النوي

زبدة مذوبة

ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

طريقة العمل

يقلب الدقيق والملح والسكر والخميرة في العجان

تضاف الزبادي والزبدة للدقيق وتعجن

تضاف الماء بالتدريت وتعجن حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة

تترك لتخمر

تفرد علي سطح مرشوش دقيق

توضع في الصينية بعد أن تقطع بشكل دائري

يقلب التفاح علي القرفة والسكر البودرة

يدهن العجينة بالزبدة

ترص شرائح التفاح عليه

ثم التمر

تفرد قطعه أخري من الخبز وتغلق بها القطعة الأولي

يوضع الخبز في فرن حار حتي تمام النضج ويقدم كوجبة مغذية