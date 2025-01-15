رئيس وزراء سنغافورة يستقبل سمو وزير الخارجية

سنغافورة : البلاد

استقبل دولة رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة السيد لورانس ونغ، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية سنغافورة.

وفي بداية الاستقبال نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لدولته وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل دولته تحياته وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.