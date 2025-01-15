رئيس وزراء اليونان يزور المعالم الأثرية العريقة في العُلا

البلاد – العلا

زار دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، منطقة “الحِجِر” التاريخية بمحافظة العُلا، التي تُعد أول موقع تراثي سعودي يُسجّل ضمن قائمة المنظمة العالمية للتراث والعلوم والثقافة “يونسكو”, اطلع خلالها على أبرز المعالم والمواقع الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، وشُيّدت خلال حقب زمنية ماضية.

شملت الزيارة التي رافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي “الوزير المرافق”، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي والهيليني، “قصر الفريد” الذي يُعدّ أحد أبرز المعالم الأثرية القديمة في منطقة “الحِجِر” بالعُلا، وكذلك موقع “قصر البنت” الأثري الذي يعود بناؤه إلى ما قبل الميلاد. كما تضمنت الجولة زيارة جبل “أثلب” الذي يضم موقع “الديوان” وهو أحد المعالم التاريخية في شمال شرق منطقة الحِجِر