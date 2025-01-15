جوزيه قوميز: الهلال من أقوى الفرق في تاريخ الرياضة السعودية

الأحساء-البلاد

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السيد جوزيه قوميز جاهزية الفريق لمواجهة الهلال غداً الخميس فنياً ومعنوياً .

وقال قوميز: إن الهلال يعد من أقوى الفرق في تاريخ الرياضة السعودية، مشيرًا إلى أن إنجازاته وأداءه المميز جعلاه يدخل موسوعة جينيس العالمية، مما يجعل المباراة تحديًا كبيرًا.

وقال قوميز: “كما يعلم الجميع، المباراة ستكون قوية جدًا، وما علينا فعله هو بذل كل الجهود الممكنة وإظهار أفضل ما لدينا على أرض الملعب.”

وأضاف: “أنهينا المباراة السابقة ونحن مسيطرون بدنيًا بشكل كامل، وأعتقد أننا في جاهزية جيدة لهذه المواجهة. أعدكم بأننا سنقاتل حتى آخر نفس وسنسعى لتحقيق الفوز، فهذا واجبنا.”

وختم قوميز حديثه قائلًا: “كرة القدم في النهاية هي 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا. صحيح أنهم يمتلكون أفضل اللاعبين، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية.”