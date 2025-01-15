الرياضة

جوزيه قوميز: الهلال من أقوى الفرق في تاريخ الرياضة السعودية

صحيفة البلادaccess_time16 / رجب / 1446 هـ      15 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الأحساء-البلاد
أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السيد جوزيه قوميز جاهزية الفريق لمواجهة الهلال غداً الخميس فنياً ومعنوياً .
وقال قوميز: إن الهلال يعد من أقوى الفرق في تاريخ الرياضة السعودية، مشيرًا إلى أن إنجازاته وأداءه المميز جعلاه يدخل موسوعة جينيس العالمية، مما يجعل المباراة تحديًا كبيرًا.

وقال قوميز: “كما يعلم الجميع، المباراة ستكون قوية جدًا، وما علينا فعله هو بذل كل الجهود الممكنة وإظهار أفضل ما لدينا على أرض الملعب.”

وأضاف: “أنهينا المباراة السابقة ونحن مسيطرون بدنيًا بشكل كامل، وأعتقد أننا في جاهزية جيدة لهذه المواجهة. أعدكم بأننا سنقاتل حتى آخر نفس وسنسعى لتحقيق الفوز، فهذا واجبنا.”

وختم قوميز حديثه قائلًا: “كرة القدم في النهاية هي 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا. صحيح أنهم يمتلكون أفضل اللاعبين، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية.”

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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