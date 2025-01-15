تعزيزًا للنمو الثقافي.. إطلاق مسرعة الأدب والنشر والترجمة لدعم الابتكار

البلاد – الرياض

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن إطلاق مسرعة الأدب والنشر والترجمة؛ بهدف تمكين الأفكار الإبداعية والابتكارات التقنية في مجالات الأدب والنشر والترجمة، وتعزيز نمو القطاعات الثقافية بشكل مستدام، من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في تقديم حلول وأفكار تقنية ريادية، تسهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاعات الثقافية، وتوفير بيئة متكاملة لتحفيز الإبداع والابتكار.

وتوفر المسرعة مسارين رئيسيين؛ يُعنى المسار الأول بالانطلاق، وفي هذا المسار يتم دعم المشاريع المحلية الناشئة عبر مرحلتين؛ المرحلة الأولى هي مرحلة المعسكر التدريبي، وهو برنامج تدريبي مكثف مدته 5 أيام، يركز على أبحاث السوق والتحقق من الفرضيات الأساسية لتحديات القطاع، ويعد المعسكر خطوة أساسية لتأهيل الشركات المرشحة للانتقال إلى المرحلة التالية، والانضمام إلى حاضنة الأعمال، أما المرحلة الثانية؛ فهي مرحلة حاضنة الأعمال، وتمتد هذه المرحلة لأربعة أشهر، وهي مخصصة لدعم الشركات الناشئة، التي اجتازت المعسكر التدريبي؛ حيث يتم تطوير الأفكار الأولية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، في بيئة حاضنة ومحفزة تشمل الموارد والتوجيه اللازم؛ لتحقيق نمو مستدام ومواكبة تحديات السوق.

وأما المسار الثاني للمسرعة، فهو مسار النمو؛ حيث يركز هذا المسار على تمكين الشركات العالمية المستقطبة من تعزيز حضورها في السوق السعودي عبر تقديم برامج متخصصة، تُركز على تطوير إستراتيجيات نمو فعالة مع إعداد الشركات لجمع الاستثمارات اللازمة للتوسع في القطاعات الإبداعية. ويهدف المسار إلى تعزيز تأثير الشركات ونجاحها، والإسهام في نمو السوق ودعمه بشكل مستدام.