تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح» مؤتمر ومعرض الحج 2025»

البلاد – جدة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة” مؤتمر ومعرض الحج 2025″ في نسخته الرابعة تحت شعار” طريق إلى النسك”، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تجول سموه في المعرض المقام، واطلع على أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج، وتحسّن من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد رحب سموه بالحضور في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وقال: يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025، وقد شرفني- أيده الله- لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر:

” تفخر المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، بأن شرفها الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، والسهر على أمنهم وسلامتهم، وتقديم كل ما من شأنه تيسير أدائهم للمناسك، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم.

إن ما يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من مشروعات تطويرية، يأتي في إطار حرص المملكة على بذل جميع الجهود وتسخير الإمكانات لتحسين خدمات الحج والعمرة، كما أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أولت خدمة ضيوف الرحمن اهتمامًا بالغًا منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين، وستواصل المملكة- بحول الله تعالى وتوفيقه- أداء هذه المهمة الجليلة، مستشعرة في ذلك عظم المسؤولية وشرف الخدمة، وختامًا نثمن لكم حضوركم ومشاركتكم، وندعو الله- عز وجل- أن يوفقنا في هذا المؤتمر لخدمة ضيوف الرحمن من جميع بقاع الأرض”.

وقد دشن الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز في مؤتمر ومعرض الحج 2025 خدمة” أجرة مكة”، وتعد أول ترخيص بنظام امتياز عقود التشغيل يصدر في مكة المكرمة، وأوّل مدينة في المملكة تعمل بهذا النظام. وسلّم معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر رخصة تشغيل” أجرة مكة” إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، على منصة تدشين الخدمات في المؤتمر.