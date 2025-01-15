الإقتصاد

السعودية : التضخم 1.9 % الأقل ضمن معدلات التضخم بين دول العشرين

صحيفة البلادaccess_time16 / رجب / 1446 هـ      15 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ نسبة 1.9 % خلال شهر ديسمبر 2024م، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما سجل استقراراً نسبياً على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر 2024 .

 ويُعد معدل التضخم ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.

 يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري وسنوي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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