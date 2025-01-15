الاحتلال يواصل رفض وصول المساعدات إلى غزة

البلاد – واس

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى الفلسطينيين بالمساعدات الحيوية في قطاع غزة.

وفي آخر تحديث أصدره، دعا المكتب السلطات الإسرائيلية مجددًا إلى تمكين توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى الناس في جميع أنحاء القطاع، بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع، وذلك مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.

وأفاد المكتب أوتشا بأنه يوم الأحد الماضي، سهلت السلطات الإسرائيلية 7 حركات من أصل 22 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض 6 منها بشكل مباشر، وإعاقة 5 مهمات، وألغيت 4 بسبب التحديات الأمنية واللوجستية.

وحذر مكتب أوتشا من أن الأعمال العدائية المستمرة وأوامر الإخلاء تستمر في تهجير المدنيين في جميع أنحاء القطاع، مجددا التأكيد بضرورة حماية المدنيين، سواء غادروا أو بقوا، والسماح بأمان للفارين، وتمكينهم من العودة طواعية عندما يسمح الوضع بهذا.

وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمر إخلاء جديدًا لسكان حي المفتي في النصيرات بوسط غزة، مبينًا أن 4100 شخص تأثروا بهذا التوجيه الأخير.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن الاعتقالات تركزت في نابلس، سفليت، جنين، طولكرم والخليل، ومن بين المعتقلين أشقاء وأسرى سابقون، ترافق ذلك مع مداهمة عدد من المنازل والاعتداء على سكانها.

وفي ذات السياق، هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية في بلدة الجيب شمال القدس المحتلة، في إطار حرب الاحتلال المتواصلة على الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة.

من جهة ثانية، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت منزلًا في حي الدرج بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 24 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من طلاب المدارس بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة خضر جنوب مدينة بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين.

كما استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي اليوم، استهدف منزلين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة فلسطينيين من عائلة واحدة، في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة خان يونس، كما انتشلت الطواقم الطبية سيدة وطفلتها، جراء قصف إسرائيلي على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف طال مناطق متفرقة في القطاع.

وكذلك استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف جوي إسرائيلي، استهدف منزلاً وخيامًا للنازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، وعمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة رفح.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من مدن سلفيت، جنين، نابلس، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، كما اعتقلت شاباً من بلدة عنبتا بمدينة طولكرم، تخلل ذلك مواجهات، ومداهمة عدد من المنازل والاعتداء على سكانها.