“وزارة الصناعة” تُعلن الشركات الفائزة برخص الكشف في الجولة السابعة للمنافسات التعدينية

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشركات الفائزة برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة؛ لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ التي تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأوضحت الوزارة، أن الجولة السابعة انتهت بفوز شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) بـ3 رخص للكشف في مواقع “جبل الخلة – شمال” و”جبل الخلة – جنوب” و”جبل الدعمة”، وفوز تحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وإخوانه (أرتار)، وشركة الذهب والمعادن المحدودة برخصة كشف موقع “أم حجلان – المعملة”، وفوز تحالف شركة سكاي لارك، وشركة الخليج العربي للتعدين برخصة كشف موقع “وادي الليث”، وشركة باور نيكل برخصة كشف موقع “جبل بيضان”.

وبيّنت أن هذه المنافسة جذبت 24 عرضًا من 11 شركة محلية ودولية، حيث تم تقييمها وفقًا للمعايير التي تركزت على جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وشملت هذه الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 890 كيلومترًا مربعًا.

وأكّدت الوزارة أن حجم الإنفاق على الاستكشاف المقدم من الشركات الفائزة في منافسات الجولة الخامسة يتجاوز 126 مليون ريال، إضافة إلى ما يقرب من 9 ملايين ريال التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية لأبناء تلك المناطق.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت عددًا من الحوافز بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.

وتأتي المنافسات التعدينية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهادفة إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة الوطنية في المملكة.

كما تخطط الوزارة لطرح 50,000 كم² من الأحزمة المتمعدنة، والتي تحتوي على الذهب، والنحاس، والزنك، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المنافسة عليها خلال انعقاد مؤتمر التعدين الدولي 2025.