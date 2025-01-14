الأولى

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن 4 مشروعات طبية تطوعية في الكاميرون

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1446 هـ      14 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

ياوندي : البلاد

 دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، أربعة مشروعات طبية تطوعية في مجالات الجراحة العامة، والمسالك البولية، وجراحة الغدد، وجراحة النساء والولادة في مدينة مروة بجمهورية الكاميرون، بمشاركة 26 متطوعًا من مختلف التخصصات.

 وقام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 150 فردًا، وإجراء 49 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام -ولله الحمد-.

 ويأتي ذلك في سياق سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى والمصابين في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *