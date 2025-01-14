داكار 2025| الراجحي ينتزع صدارة الترتيب العام.. والعطيّة يحسم المرحلة التاسعة

البلاد- جدة

خطف السعودي يزيد الراجحي، سائق فريق “أوفر درايف” للراليات، الثلاثاء، صدارة الترتيب العام لبطولة رالي داكار من منافسه هينك لاتيغان، سائق “تويوتا جازو”، في إطار منافسات المرحلة التاسعة التي فاز بها القطري ناصر العطية.

وبعد أن هيمن على الترتيب العام منذ المرحلة الثانية، تنازل لاتيغان عن عرشه لمصلحة منافسه الأبرز في النسخة الحالية الراجحي، حيث بات الأخير يتصدر الترتيب العام بفارق 7 دقائق و9 ثوان عن منافسه الجنوب إفريقي.

وقال الراجحي: أنا سعيد للغاية، لقد قمنا بعمل جيد، وكانت خطتنا اليوم الهجوم للقتال من أجل الفوز.

من جانبه قال لاتيغان: من الواضح أن هذا لم يكن أفضل يوم لنا. لقد ارتكبنا أخطاء، خصوصا في البداية، وخسرنا الكثير من الوقت اليوم. لقد كان الأمر مخيبا للآمال بعض الشيء.

وتعافى ناصر العطيّة من أداء صعب في مرحلة الاثنين؛ ليُحقّق الفوز في المرحلة التاسعة، في حين تسبّب ثقبٌ في إطار سيارة تويوتا الخاصة بلاتيغان في دفع الراجحي إلى صدارة الترتيب العام.

وتنافس العطيّة وماتياس إكستروم سائق فورد في البداية على الصدارة ضمن المرحلة الرابطة بين الرياض وحرض، البالغ طولها 357 كلم.

لكنّ القطري الفائز بالرالي خمس مرّات انفرد بالصدارة بعد تجاوز عتبة الـ 100 كلم وبدأت بتوسيع أفضليّته في النصف الثاني من اليوم.

ومع تراجع إكستروم خلفه، واصل العطيّة زحفه بعيدًا عن المنافسين، ليعبر خطّ النهاية متقدّمًا بـ 2:47 دقيقة عن غيوم دي ميفيوس سائق ميني الذي قفز إلى المركز الثاني.

في الأثناء، قدّم الراجحي سائق أوفردرايف أداءً قويًا ليحلّ ثالثًا، متفوّقًا على إكستروم سائق فورد الذي انتهى به المطاف رابعًا.

وأكمل روكاس باسيوسكا زميل الراجحي ترتيب الخمسة الأوائل، متقدّمًا على ميتش غوثري الإبن سائق فورد.

ولم تتواجد أيٌ من سيارات الفريق المصنعيّ لتويوتا ضمن العشرة الأوائل، حيث تعرّض غي بوتريل لحادث عند الكيلومتر 272، بينما تعرّض لاتيغان لثقبر مبكّرٍ كلّفه سبع دقائق لتصليحه.

وخسر الجنوب أفريقي المزيد من الوقت لاحقًا في المرحلة ليُنهيها متأخّرًا بـ 16 دقيقة في المركز الـ 11، وذلك بعد يومٍ واحدٍ من تحقيقه الفوز في المرحلة الثامنة.

وسمحت متاعبه للراجحي بانتزاع صدارة الترتيب العام في فئة ألتيميت مع تبقي ثلاث مراحل فقط، حيث يتقدّم على لاتيغان بـ 7:09 دقيقة.

ويُواصل إكستروم حفاظه على المركز الثالث ضمن مشاركة فورد الأولى في الرالي، بينما أصبح العطيّة على بُعد أقلّ من دقيقة عنه على سيارة داسيا الأخيرة المتبقية.

-الترتيب العام لفئة السيارات..

1- السعودي يزيد الراجحي (أوفر درايف) 45:06:24 ساعة

2- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 7:09 دقيقة

3- السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 24:50 د

4- القطري ناصر العطية (داسيا) بفارق 25:21 د

5- الأميركي ميتشل غوثري (فورد) بفارق 56:28 د.

واستطاع الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ”، إنهاء مرحلةِ اليوم متصدراً لفئة الدراجات النارية، بعد أن وصل إلى مركز حرض في ظرف 3 ساعات و15 دقيقة و38 ثانية، تلاه الفرنسي أدريان فان بيفيرين سائق فريق “مونستر إنرجي هوندا إتش.آر.سي” ثانياً بفارق دقيقة واحدة و54 ثانية، ومن خلفه الأسترالي دانيال ساندرز، سائق فريق “ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ” ثالثاً، بفارق 3 دقائق و4 ثوانٍ عن المركز الأول.

وفي منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، أنهى الأرجنتيني ديفيد زيل، سائق فريق “داكلاباك رالي سبورت” المرحلة أولاً، بزمنٍ قدره 3 ساعات و26 دقيقة و50 ثانية، يليه القطري عبدالعزيز الكواري، سائق فريق “ناصر ريسينغ” في المركز الثاني، فيما تمكن مواطنه وزميله في الفريق خليفة العطية، من خطف المرتبة الثالثة، مبتعداً عن المتصدر بفارق دقيقتين وثانيةٍ واحدةٍ فقط.

وفي منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس ڤي”؛ ظفر التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق “كان– إم فاكتوري” بالمرتبة الأولى في هذه المرحلة، محققاً الأفضلية في 3 ساعات و38 دقيقة و10 ثوانٍ، تلاه الأمريكي بروك هيجر سائق فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” ثانياً، بفارق دقيقة واحدة و11 ثانية، فيما حصد الأرجنتيني جيريمياس غونزاليس فيريولي، سائق فريق “كان– إم فاكتوري”، المرتبة الثالثة بفارق دقيقتين و14 ثانية عن المتصدر.

ونال التشيكي أليس لوبرايس، سائق فريق “إنستا ترايد لوبرايس”، المرتبة الأولى في فئة الشاحنات، بزمنٍ قدره 3 ساعات و20 دقيقة و51 ثانية، وجاء الهولندي ميتشل فان دن برينك، سائق فريق “يورول رالي سبورت”، في المركز الثاني بفارق دقيقةٍ واحدةٍ و29 ثانية، ومن خلفهما الليتواني فايدوتاس زالا، سائق فريق “سكوبا دي روي” ثالثاً، بفارق 5 دقائق و42 ثانيةً عن صاحب المرتبة الأولى.

وتنطلق يوم غدٍ الأربعاء، منافسات المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية بنسخته السادسة، في مرحلةٍ ستبدأ من مركز حرض، وصولاً إلى هجرة الشبيطة، وبمسافةٍ تبلغ 640 كلم، منها 120 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.