بمشاركة عربية واسعة.. «إثراء» يطلق النسخة الرابعة من ماراثون «أقرأ»

البلاد – الدمام

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) غدًا، النسخة الرابعة من ماراثون “أقرأ”، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة في العالم العربي؛ بمشاركة 19 مكتبة عربية وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وذلك على مدى أربعة أيام.

ويأتي المارثون جزءًا من إستراتيجية مكتبة إثراء لتعزيز المعرفة وتنمية مهارات القراءة بين مختلف فئات المجتمع، بمشاركة مكتبات من مختلف الدول العربية، ما يتيح فرصة فريدة لتبادل الأفكار والمعرفة، والسعي إلى تحفيز المجتمع على القراءة في المكتبات العامة، إيمانًا بدور المكتبة في إثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية، فيما يلتزم مركز إثراء بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة، حيث يهدف الماراثون في هذا العام للوصول إلى مليون صفحة مقروءة لتسهم في زراعة 10 آلاف شجرة.

وأكد المركز سعيهُ لتوسيع دائرة المشاركة لتشمل المكتبات العربية من مختلف الدول، وخلق منصة تجمع بين عشاق القراءة من مختلف الجنسيات، وتشجيع التعاون الثقافي وتبادل المعرفة، ما يسهم في تعزيز الهوية العربية المشتركة، واستكشاف تنوع الأدب والثقافة، ما يثري تجربة المشاركين، ويعزز من أهمية القراءة في حياتنا اليومية.

ويُعد “ماراثون أقرأ” أحد المحطات الرئيسة ضمن مسابقة “أقرأ”، التي تسعى إلى غرس عادة القراءة بين مختلف الفئات العمرية، ويُميز هذه النسخة هو التعاون مع 19 مكتبة عربية، ستسهم في توفير مصادر معرفية غنية.

يشار إلى أن مركز (إثراء) يستقبل جميع الأفراد والعائلات للمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي يعد فرصة لتعزيز مهارات القراءة واستكشاف عالم الكتب، كما يمكن لزوار المكتبات الأخرى الاطلاع على كافة التفاصيل عبر صفحة الماراثون على موقع إثراء الإلكتروني.