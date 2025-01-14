انطلاق أعمال “القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية” بالمدينة المنورة الخميس المقبل

المدينة المنورة : البلاد

تنطلق بالمدينة المنورة بعد غدٍ، أعمال “ملتقى القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية” والمعرض المصاحب، الذي تنظمه “نماء المنوّرة” وتستمر أعماله لمدة يومين.

ويهدف الملتقى الذي يقام تحت شعار “نحو ريادة الأعمال الاجتماعية المستدامة” إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية لدعم العديد من المجالات والخدمات والمنتجات، وبناء قدرات رواد الأعمال الاجتماعية في المملكة، وإبراز دور ريادة الأعمال الاجتماعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

كما يستعرض الملتقى الذي يجمع العديد من الخبرات المحلية والدولية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، قصص نجاح رواد الأعمال الاجتماعية في المملكة، وتأثيرهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال في هذا المجال.

وتشمل أعمال الملتقى، عقد 7 جلسات علمية، إضافة إلى 4 ورش تدريبية، وثلاث جلسات حوارية، بمشاركة أكثر من 35 متحدثًا ومتحدثة من 11 دولة، كما يحتضن منطقة بناء الشراكات والاستشارات بين الجهات المشاركة في الملتقى، ومعرضًا مصاحبًا لمنجزات وتجارب رواد الأعمال الاجتماعيين والجهات المشاركة.

ويسعى الملتقى ضمن أجندته، إلى إطلاق مبادرة الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، والإعلان عن برنامج المدينة السعودية الرائدة في ريادة الأعمال الاجتماعية، وإطلاق جائزة الابتكار في ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال ثلاثة مسارات، تشمل التميّز في الريادة الاجتماعية بالبحث العلمي، والتميّز في الريادة الاجتماعية بالمهارات المهنية، والشراكات الاجتماعية الناشئة.

وتشارك في أعمال الملتقى إلى جانب الجهة المنظمة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغرفة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعدة جهات فاعلة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.