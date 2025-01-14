“الشورى” يناقش مقترح نظام رعاية الموهوبين

البلاد – الرياض

ناقش مجلس الشورى مقترح مشروع ” نظام رعاية الموهوبين”، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه مقترح مشروع النظام، وقد طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

واستعرض المجلس في مستهل جلسته أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جدول أعمال جلسته العادية السادسة عشرة، وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.

كما استعرض المجلس عددًا من تقارير اللجان المتخصصة بشأن مشروعات اتفاقيات ومذكرات للتفاهم والتعاون؛ حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية كوسوفو في مجال خدمات النقل الجوي.

وفي شأن ذي صلة، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية سورينام في مجال خدمات النقل الجوي. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية، وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.