الاتحاد السعودي لكرة القدم يقدم ورشة عمل إعلامية بعنوان “التقنية والابتكار ونظام MySAFF”

الرياض – هاني البشر

أقام الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل إعلامية بعنوان “التقنية والابتكار ونظام MySAFF” وذلك بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

وجاءت ورشة العمل بهدف إطلاع وسائل الإعلام على التحول الرقمي في الاتحاد السعودي والذي يمثل مسار التكنولوجيا أحد ركائز استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها عام 2021.

وتعرف الإعلاميون المشاركون في ورشة العمل على نظام MySAFF الإلكتروني وما يقدمه من خدمات لكافة عناصر كرة القدم من إداريين ومدربين وحكام ولاعبين ومراقبين وكشافين وغيرهم، حيث اطلع المشاركون على أبرز ما يشتمل عليه تطبيق SAFF Fans الذي يعد أحد أهم الحلول الابتكارية الرقمية التي تم تقديمها لتعكس تجربة مثالية تمكن من خلالها الاتحاد السعودي من حصد جائزتي أفضل تجربة عميل في الفعاليات وأفضل تجربة مواطن.

كما اطلع المشاركون على ما أتاحه النظام من خدمات ساهمت في تيسير عمل الأندية والعديد من الجهات إداريًا وفنيًا، وكيف ساهم في توفير البنية التقنية المناسبة لتطوير تجربة المستفيد وابتكار الحلول المناسبة لتحسين تجربة العملاء.

يذكر أن الورشة تمثل انطلاقة لعددٍ من ورش العمل التعريفية بإدارات ولجان الاتحاد السعودي لكرة القدم وآلية العمل، علمًا بأنه ستقام ورشة عمل أخرى الأسبوع المقبل عن إدارة المسابقات وآلية جدولة المسابقات السعودية وهيكلتها ولوائحها.