اتحاد القدم يعتمد إطلاق مسابقة دوري النخبة السعودي تحت 21 عامًا اعتباراً من 2025 ـ 2026

الرياض – هاني البشر

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق دوري النخبة السعودي تحت 21 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2025 ـ 2026، في خطوة تأتي بعد تقييم تجربة إطلاق الدوري الرديف، الذي أُقيم على مدى موسمين وساهم في زيادة عدد دقائق اللعب للاعبين.

وكانت إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبت من كافة الأندية في ديسمبر الماضي المرئيات حيال إطلاق الدوري، وذلك بعد أن عقدت ورشة عمل مع الأندية بالتعاون مع إدارتي الفنية والاستراتيجية بحضور رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتي أسفرت عن عدد من المقترحات ومن ضمنها إطلاق دوري تحت 21 عامًا.

ويمثل دوري النخبة تحت 21 عامًا مرحلة انتقالية تهدف إلى مواصلة تطوير اللاعبين السعوديين إلى مستوى عالٍ، وزيادة فرص اكتشاف المواهب من قبل الأندية المحلية.

وسينطلق الدوري ابتداءً من الموسم القادم 2025 – 2026 بمشاركة 24 فريقًا من مرحلتين، الأولى هي مرحلة المجموعات بنظام الذهاب والإياب، تليها الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب.

ستخوض الفرق 20 جولة في الدوري، حيث يلعب كل فريق 20 مباراة موزعة بالتساوي بين 10 مباريات على أرضه و10 مباريات خارج أرضه. ويُقام الدوري بنظام النقاط، حيث تتأهل الفرق الأربعة المتصدرة مباشرة إلى الدور ربع النهائي. بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من الخامس حتى الثاني عشر مواجهات الملحق، ويتأهل منها أربعة فرق لاستكمال مقاعد الدور ربع النهائي.

كما سيتم إطلاق دوري المناطق تحت 21 عامًا بمشاركة عدد غير محدد من الأندية تقسّم إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية، تتأهل فيها الأندية إلى مرحلة خروج المغلوب اعتبارًا من دور الـ32، حيث تتأهل الأندية الثلاثة الأولى من دوري المناطق إلى دوري النخبة، بالإضافة إلى تأهل النادي المصنف الأول استنادًا على برنامج دعم الفئات السنية ليُكمل عقد الأندية الأربعة المتأهلة إلى دوري النخبة. وفي حال كان النادي المصنف ضمن الأندية الثلاثة المتأهلة، يتأهل النادي الذي يليه في تصنيف البرنامج. حيث أن هذه الآلية تسهم في تعزيز التنافسية بين الأندية وتوفير فرص أكبر للصعود وتطوير الأداء.

وفي إطار تنظيم مشاركة اللاعبين، حددت إدارة المسابقات بالتعاون مع الإدارة الفنية عدد اللاعبين المشاركين لكل فريق بـ20 لاعبًا. حيث سُمح في موسم 2025-2026 بمشاركة 4 لاعبين من مواليد 2004، إلى جانب 8 لاعبين من مواليد 2005 و2006. أما في موسم 2026-2027، فسيضم كل فريق 7 لاعبين من مواليد 2005، و5 لاعبين من مواليد 2006، و8 لاعبين من مواليد 2007.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار المسابقات في استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تم إطلاقها عام 2021، والهادفة إلى تعزيز التنافسية واكتشاف المواهب ورفع جودة المسابقات، بما يدعم تطلعات كرة القدم السعودية.