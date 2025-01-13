“هيئة الشورى” تحيل موضوعات للمناقشة

البلاد – الرياض

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها السابع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض أمس، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد الرئيس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ووافقت الهيئة خلال اجتماعها على إحالة عددٍ من الموضوعات؛ منها ما يتعلق بمقترحات مشاريع أنظمة مقدمة وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، كما أحالت عددًا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض موضوعات اخرى؛ تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة القادمة.