نادي النهضة يحقق ( 23 ) ميداليات ذهبية و فضية و برونزية في بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة

الدمام-البلاد

حقق نادي النهضة السعودي إنجازًا رياضيًا لافتًا خلال مشاركته في بطولة المتطقة الشرقية للملاكمة التأهيلية لبطولة المملكة والتي أقيمت في صالة النادي من 8 إلى 11 يناير 2025.

وشهدت البطولة، التي استمرت أربعة أيام، مشاركة 14 ناديًا من المنطقة الشرقية، بمجموع 250 لاعبًا من بينهم 30 لاعبًا من نادي النهضة. وقد أظهر فريق النهضة أداءً متميزًا، حيث تمكنوا من حصد تسع ميداليات ذهبية، أربع فضيات، وعشر برونزيات، مما يعكس قوة في مستوى لاعبين النهضة.

تُعد هذه البطولة أول مشاركة لنادي النهضة في رياضة الملاكمة بعد انقطاع دام 12 عامًا. ومن أبرز المساهمين في عودة رياضة الملاكمة المنسق الإداري للعبة الملاكمة الأستاذ فهد العاصمي، ومدير الألعاب المختلفة الأستاذ سلطان العرادي، وقائد الفريق المدرب الأستاذ محمد الشيخي، قال معبراً عن فرحته: “أشعر بالفخر الكبير لما حققه لاعبونا في هذه البطولة. لقد عملنا بجد خلال الفترة الماضية، وكان من الرائع رؤية ثمار هذا العمل في الحلبة. أهنئ جميع اللاعبين على إنجازاتهم، وأؤكد لهم أن هذه البداية فقط. لدينا طموحات أكبر، ونعمل جميعًا كفريق واحد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل ووعدنا بطولة المملكة” شاكراً ومقدراً دعم كل من ساندهم خلال الفترة.

كما كان للرئيس التنفيذي لنادي النهضة، الأستاذ عثمان بوجليع، دور بارز في دعم وتشجيع اللاعبين خلال البطولة، ما أضفى جوًا من الحماس والتفاؤل.