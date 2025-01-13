في موسم “شتاء 2025”.. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة

البلاد – جازان

حازت عروض فرق الفنون الشعبية على إعجاب زوار فعاليات قرية “إرث”، التي تضمنت العديد من اللوحات والعروض والألعاب الشعبية والتراثية، التي تجسد حياة الآباء والأجداد بالمنطقة؛ ومنها رقصات” السيف، والعرضة، والعزاوي”، وغيرها من الفنون والألوان الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

وتشهد قرية “إرث” المقام بالواجهة البحرية لمدينة جيزان حاليًا إقبالًا كبيرًا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها للاستمتاع بالفعاليات المنفذة، التي تعتبر جزءًا من موسم شتاء جازان، ما يجعلها وجهة سياحية وثقافية بارزة تعكس تنوع التراث الثقافي الغني للمنطقة.

وتقدم القرية لزوارها تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والثقافة، حيث تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض، التي تبرز الحرف اليدوية التقليدية التي عمل بها الأهالي خلال السنوات الماضية، ولا تزال تشكل المهنة الرئيسة للكثير منهم. كما يمكن للزوار استكشاف أقسام متخصصة في الخوص والفخار والنسيج، حيث يتمكن الحرفيون من عرض مهاراتهم وإبداعهم في صناعة قطع فنية مميزة.

وتُعد الفنون البصرية جزءًا أساسيًا من تجربة الزوار؛ حيث يتيح للرسامين المحليين عرض أعمالهم، ما يعكس الثقافة الجازانية ويعزز الهوية الفنية للمنطقة، إضافةً إلى قسم الأزياء الشعبية الذي يقدم عروضًا للزوار للتعرف على التصاميم التقليدية المستوحاة من تراث المنطقة.

وتقدم القرية لمحبي الطعام تجربة تذوق للأطباق التقليدية، التي تعكس المكونات المحلية وتقاليد الطهي، ما يضيف بُعدًا آخر لتجربة الزوار، كما تُعرض العطور والأعشاب المحلية، التي أتاحت للزوار الفرصة لاستكشاف الروائح الفريدة التي تحمل في طياتها التاريخ وعبق الماضي الجميل لمنطقة جازان.