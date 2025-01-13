في المرحلة الثامنة لرالي داكار.. الراجحي يتمسّك بالوصافة.. وماسيك يوسّع الفارق في ” الشاحنات”

الرياض – هاني البشر

تواصلت اليوم الاثنين 13 يناير 2025م، منافسات رالي داكار السعودية، والذي يقام في المملكة للمرة السادسة توالياً، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.

وكانت المرحلة الثامنة من الرالي قد انطلقت من محافظة الدوادمي، وصولًا إلى مدينة الرياض، لمسافةٍ بلغت 737 كلم، منها 487 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وبالعودة إلى المنافسة، فقد حصد الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق فريق “تويوتا غازو”، الأفضلية في فئة السيارات، بعد أن قطع المسافة خلال 4 ساعات و51 دقيقة و54 ثانية، فيما حلّ مواطنه وزميله في الفريق غي ديفيد بوتيريل ثانياً، بفارق دقيقة واحدة و47 ثانية، ليكمل الفرنسي ماتيو سيرادوري سائق فريق “سنتشري ريسينغ فاكتوري” نصاب المراكز الأولى بحلوله ثالثاً، وبفارق 4 دقائق، و4 ثوانٍ.

ونجح الجنوب إفريقي هينك لاتيغان في التقدم في صدارة الترتيب العام، موسعاً الفارق بينه وبين السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” إلى 5 دقائق و41 ثانية، فيما تمسّك السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق “فورد موتور سبورت” بالمرتبة الثالثة، مبتعداً عن المتصدر بفارق 28 دقيقة و55 ثانية.

وفي منافسات فئة الدراجات النارية، حصد الأرجنتيني لوشيانو بينافيديس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ” المرتبة الأولى، بعد أن وصل إلى مدينة الرياض في ظرف 4 ساعات و50 دقيقة و46 ثانية، يليه الفرنسي أدريان فان بيفيرين درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا إتش.آر.سي” ثانياً بفارق دقيقتين و8 ثوانٍ، ومن خلفه زميله في الفريق الإسباني توشا سكارينا ثالثاً بفارق دقيقتين و14 ثانية.

وتمكن الإسباني باو نافارو سائق فريق “بي بي آر” من الوصول أولاً في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، مسجلاً 5 ساعات و22 دقيقة و29 ثانية، تلاه الهولندي بول سبيرينغز، سائق فريق “ريبيلون أند سبيرينغز” بفارق دقيقة واحدة و23 ثانية، ليأتي خلفهما الأرجنتيني ديفيد زيل سائق فريق “داكلاباك رالي سبورت” ثالثاً بفارق 3 دقائق و48 ثانية عن المتصدر، فيما تعطّلت مركبة السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق “بي بي آر”، ما أدى إلى توقفهِ لمدة 25 دقيقة، وطلبِ فريق الدعم من والصيانة المرافق.

وفي منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في”؛ أكمل الأرجنتيني جيريمياس غونزاليس فيريولي سائق فريق “كان إم فاكتوري” تميزه، محققاً الفوز الثاني على التوالي، بعد أن قطع المسافة الإجمالية بزمنٍ قدره 5 ساعات و34 دقيقة و39 ثانية، وجاء الأمريكي بروك هيجر سائق فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” في المركز الثاني بفارق دقيقتين و38 ثانية، فيما حجز السويسري جيروم دي سادلير سائق فريق “إم إم بي” ثالثاً بفارق 7 دقائق و21 ثانية عن صاحب المركز الأول.

وعاد التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي” من العودة إلى صدارة المراحل في فئةِ الشاحنات، بعد حلولهِ ثالثاً في المرحلة السابعة، إذ نجح بقطع المسافة خلال 5 ساعات و26 دقيقة و52 ثانية، تلاه مواطنه أليس لوبرايس سائق فريق “إنستا ترايد لوبرايس” في المركز الثاني بفارق 5 دقائق و22 ثانية، ليأتي خلفهما الليتواني فايدوتاس زالا سائق فريق “سكوبا دي روي” ثالثاً، وبفارق 6 دقائق و25 ثانية عن المتصدر.

وينفرد التشيكي مارتن ماسيك بصدارة الترتيب العام لفئة الشاحنات، وبفارق ساعتين و29 دقيقة و44 ثانية عن صاحب المركز الثاني الهولندي ميتشل فان دن برينك، فيما يحلّ التشيكي أليس لوبرايس ثالثاً، بفارق ساعتين و36 دقيقة و9 ثوانٍ.

وشهدت المرحلة الثامنة من الرالي انسحاب عدد من السائقين، يتقدمهم التشيلي بابلو كينتانيا درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا إتش.آر.سي”، والذي يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة، وتمكن عام 2023م من تحقيق المركز الرابع، والذي يعد الأفضل في تاريخ مشاركاته.

وتستكمل يوم غدٍ الثلاثاء منافسات المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2025، والتي ستنطلق من مدينة الرياض، وتنتهي في مركز حرض، ولمسافة تبلغ 589 كلم، منها 357 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.