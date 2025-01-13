الرياضة

شاهد| برشلونة يقسو على ريال مدريد ويتوج بالسوبر الإسباني

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1446 هـ      13 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

توج فريق برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني، بعد ما دك شباك غريمه اللدود فريق ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

بهذا الفوز، نجح برشلونة في تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، ليبتعد عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب الـ13 لقبًا.

سجل مبابي لريال مدريد في الدقيقة الخامسة، ورد برشلونة بخماسية جاءت عبر  لامين يامال في الدقيقة 22، وليفاندونسكي في الدقيقة 36 من ضربة  جزاء، ورافينيا في الدقيقة 39، وفي الدقيقة الخامسة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل بالدي الهدف الرابع، وضاعف البرازيلي رافينيا معاناة نادي ريال مدريد مرة أخرى؛ حيث سجل الهدف الخامس القاتل في الدقيقة 48، ونجح البرازيلي رودريجو في إضافة هدف الريال الثاني في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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