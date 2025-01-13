شاهد| برشلونة يقسو على ريال مدريد ويتوج بالسوبر الإسباني

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
توج فريق برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني، بعد ما دك شباك غريمه اللدود فريق ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.
بهذا الفوز، نجح برشلونة في تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، ليبتعد عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب الـ13 لقبًا.
سجل مبابي لريال مدريد في الدقيقة الخامسة، ورد برشلونة بخماسية جاءت عبر لامين يامال في الدقيقة 22، وليفاندونسكي في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، ورافينيا في الدقيقة 39، وفي الدقيقة الخامسة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل بالدي الهدف الرابع، وضاعف البرازيلي رافينيا معاناة نادي ريال مدريد مرة أخرى؛ حيث سجل الهدف الخامس القاتل في الدقيقة 48، ونجح البرازيلي رودريجو في إضافة هدف الريال الثاني في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.
فرحة الأبطال 🔴🔥#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/EqW0YbwIit
— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
برشلونة يُتوج أول ألقابه في 2025 بكأس السوبر 🏆🔴
📺 شاهد خماسية البرشا في شباك الريال ⤵️#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/cn3GgVStyt
— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
تتويج ريال مدريد بالميدالية الفضية.. 🥈#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/hzKAkLcufX
— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
قائد برشلونة يرفع السوبر الإسبانية.. 🤩🏆#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/UQGLKjOae7
— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025