د. الربيعة رفع الشكر للقيادة الرشيدة.. مركز الملك سلمان يحصد جوائز دولية مرموقة

البلاد – متابعات

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ باسمه ونيابة عن منسوبي المركز أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على ما يحظى به المركز من دعم غير محدود، والذي كان له- بعد توفيق الله- عظيم الأثر فيما تبوأه المركز من مكانة رائدة إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك بمناسبة تحقيق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ذراع المملكة العربية السعودية الإنساني العديد من الإنجازات والجوائز الدولية المرموقة خلال العام 2024م، التي تعكس جهوده المتميزة وإنجازاته الرائدة في ميادين العمل الإنساني والإغاثي، حيث يواصل المركز ترسيخ مكانته؛ بصفته واحدًا من أبرز المنظمات الإنسانية والإغاثية على مستوى العالم.

وأكد د. الربيعة حرص المركز على مضاعفة الجهود لتحقيق جميع مستهدفات القطاع الإنساني السعودي خارجيًا؛ وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- وفقهما الله- مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات المتوالية تأتي اعترافًا دوليًا بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديمه المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية والتنموية، التي أحدثت فارقًا إيجابيًا في حياة الملايين من المحتاجين والمتضررين حول العالم، وإلى ما دأب عليه المركز من التنسيق المشترك مع شركاء النجاح داخل المملكة من وزارات وهيئات وخارج المملكة من منظمات أممية ودولية.

إنجازات وجوائز

عودة إلى التقدير الكبير على كافة الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، فقد حصد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلسلة من الجوائز والتكريمات الدولية المرموقة خلال العام 2024م؛ منها جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة والطفولة للعام 2024م المقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ تقديرًا لجهود المركز في دعم الأطفال والأسر الفلسطينية في ظروف الاحتلال. وفي جانب التميز المؤسسي والالتزام بالمعايير العالمية، حصل المركز على شهادتي الآيزو للحوكمةISO 37000، والآيزو لإدارة الالتزام ISO 373001، ويعد من أوائل الحاصلين على شهادة الآيزو للحوكمة.

وتقديرًا للدور الإغاثي والإنساني والتطوعي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، حصل مركز الملك سلمان للإغاثة، على جائزة الإنجاز الإنساني العالمي التي قدمها المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، وذلك لإسهاماته البارزة في العمل الإغاثي والإنساني على المستوى الدولي.

وفي خطوة تعكس تميز جهوده وتأثيره الإنساني وترسيخ قيم العطاء والابتكار، حقق المركز جائزة مجلة” فوربس الشرق الأوسط” في مجال المسؤولية الاجتماعية، التي تهدف إلى تشجيع الجهات المحلية لتبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية في برامجها وأنشطتها كافة، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المملكة. كما حقق المركز رقمًا قياسيًا عالميًا في مشروع المركز الطبي التطوعي لزراعة القوقعة السمعية للأطفال السوريين في مدينة الريحانية بجمهورية تركيا، ضمن برنامج” سمع السعودية”.

عطاء إنساني

ميدانيًا وفي إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 86 سلة غذائية مع 10 كيلوغرامات كيس طحين، و86 حقيبة شتوية، و86 حقيبة عناية شخصية في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص، و499 سلة غذائية مع كيس طحين لكل سلة، و499 حقيبة عناية شخصية في بلدة بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة بمحافظة اللاذقية، استفاد منها 2.124 فردًا بواقع 499 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المواد الإغاثية في سوريا.

كما وزّع المركز 1.476 سلة غذائية، و1.476 حقيبة صحية في بلدة جنديرس بمحافظة حلب، استفاد منها 8.856 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال بشمال سوريا.