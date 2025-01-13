حملة للتأكد من صحة بطاقة كفاءة الطاقة

البلاد ــ الرياض

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”،أمس حملة توعوية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التأكد من صحة بطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تعمل كمنظومة واحدة وتنسّق جهودها لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلًا من وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البلديات والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للحملات التوعوية التي بدأها المركز منذ عام 2014م، تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، وتهدف هذه الحملة التي تستمر 4 أسابيع إلى حث المستهلكين على استخدام تطبيق تأكد للتحقق من صحة بطاقة كفاءة للإنارة والتبليغ عند العثور على منتجات الإنارة المخالفة، كما تستهدف أيضًا رفع الوعي لدى المصنّعين بأهمية الالتزام بالمواصفات واللوائح المتعلقة بكفاءة الطاقة للإنارة والحذر من مخالفتها.

وتسهم هذه الجهود المشتركة في تعزيز الرقابة على منتجات الإنارة وزيادة الوعي لدى المستهلكين حول أهمية اختيار منتجات الإنارة المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، مما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وحماية المستهلكين، وتنظيم السوق المحلي.