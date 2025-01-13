جمعية كرة القدم المصغرة بالمملكة تدشن روزنامة بطولات وفعاليات العام 2025

البلاد- جدة

تدشن جمعية كرة القدم المصغرة، الجمعة المقبل، السابع عشر من الشهر الجاري، الروزنامة الجديدة لفعاليات وبطولات العام الجديد بمدن ومناطق المملكة، حيث تقيم مؤتمرها الأول بالمنطقة الغربية بقاعة مؤتمرات بيت الشباب بجدة باستاد الأمير عبد الله الفيصل، بحضور الدكتور محمد الدوسري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، التي دعت إليه عددا من القيادات الرياضية والإعلاميين والممارسين وأهل اللعبة.

سيشهد المؤتمر طرح عدد من الموضوعات ذات العلاقة برياضة كرة القدم المصغرة تحت إشراف الجمعية وتحت مظلة وزارة الرياضة، منها العمل على إنشاء أندية وأكاديميات تدريبية متخصصة بالمملكة. وفي هذا السياق، صرح رئيس لجنة الجمعية بالمنطقة الغربية الدكتور حسن مديني، بأن الجمعية تلقى الدعم المستمر من قبل الوزارة في ظل الاهتمام المتزايد من الشباب باتجاه اللعبة، ومؤكداً على أن لكرة القدم المصغرة مستقبلا واعدا في المملكة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجنة الجمعية بالمنطقة الغربية المستشار سلطان الحكمي بأن هذه اللعبة تتناغم مع أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق عن رؤية الوطن 2030، ومن أجل ذلك أنشأت وزارة الرياضة جمعية كرة القدم المصغرة منذ العام 2018م وتم إعلان اعتمادها في العام المنصرم 2024م بالمواءمة مع تطورات اللعبة في العالم.