بمشاركة 20 جامعة| وزارة الرياضة تطلق النسخة الرابعة من “دوري المناظرات”

البلاد- جدة

تنظم وزارة الرياضة، ممثلةً بوكالة شؤون الرياضة والشباب، برنامج دوري المناظرات للجامعات في نسخته الرابعة، الذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الحالي في جامعة الفيصل بمدينة الرياض، بمشاركة 20 جامعة سعودية، وبحضور عددٍ من نجوم كرة القدم المحليين والدوليين، ونخبة من الأكاديميين والإعلاميين.

ويعد دوري المناظرات إحدى مبادرات الوزارة التي تستهدف شابات وشباب المملكة لتنمية قدراتهم الفكرية في بيئة تنافسية محفزة، تعزز مهارات التفكير النقدي، والحوار البناء والخطابة، حيث يركز البرنامج على مناقشة قضايا رياضية، وثقافية، واجتماعية تعنى بالمجتمع.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية دور الشباب كقادة المستقبل من خلال مشاركتهم الفاعلة في معالجة القضايا الرياضية والثقافية، وتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والرياضية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل للحد من التعصب الرياضي.

يذكر أن الجامعات التي تأهلت للمشاركة في منافسات نهائيات دوري المناظرات 2025، هي جامعة شقراء وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وجامعة تبوك وجامعة حائل وجامعة الملك خالد وجامعة المجمعة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الباحة، والجامعة العربية المفتوحة وجامعة القصيم وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، وجامعة الطائف وجامعة الجوف وجامعة الملك سعود وجامعة الأمير سلطان الأهلية.