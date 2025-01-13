“الصندوق العقاري”: 16% ارتفاع حجم التمويل لمستفيدي برامج الدعم السكني في 2024

الرياض : البلاد

كشف صندوق التنمية العقارية عن ارتفاع حجم التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني بنسبة 16.4% خلال عام 2024م مسجلًا 62.9 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 54 مليار ريال.

وسجّل شهر ديسمبر ارتفاعًا من حيث قيمة التمويل العقاري بنسبة 44% خلال عام 2024م ليصل إلى 9.4 مليارات ريال، مقارنة مع 6.5 مليارات ريال في ديسمبر 2023م، بزيادة بلغت 2.85 مليار ريال، فيما قفز عدد العقود التمويلية بنحو 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني لعام 2024م، بلغ 62.9 مليار ريال، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة التمويل لعام 2024م، أسهم في تمويل 89 ألف عقد تمويلي مقارنة بـ 74 ألف عقد في 2023م، بزيادة مقدارها 15 ألف عقد تمثل نسبة 20%.

وبين أن الصندوق العقاري يعمل بالتكامل مع منظومة الإسكان وشراكة إستراتيجية مع الجهات التمويلية وقطاع التطوير العقاري على تعزيز فرص التملك للمنتج السكني الملائم في السوق العقاري، لافتًا إلى أن حصة منتج البناء الذاتي من إجمالي التمويل العقاري الموجه لمستفيدي برامج الدعم السكني بلغت 14%، فيما بلغت حصة منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء 29%، وحصة منتج الوحدات السكنية الجاهزة 57%.

وأفاد بأن شهر ديسمبر 2024م، كان الأعلى في حجم التمويل لعام 2024 بقيمة 9.38 مليارات ريال، ممولًا بذلك نحو 12.34 ألف عقد، مؤكدًا حرص الصندوق العقاري على تعزيز دوره في سوق التمويل العقاري وتوفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة تلبي رغبات المستفيدين وتحسن قدرة ودعم مستفيدي “سكني” لتملك أسهل، وتحقق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 70% بحلول 2030.