الشباب والهلال يتألقان في ختام بطولة المملكة للتايكوندو

متابعة – محمد الجليحي

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو بطولة المملكة التأهيلية للشباب والدرجة الأولى، التي اختتمت مساء الأحد في صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بمشاركة 497 لاعبًا من 49 ناديًا، وسط تنافس قوي ومستوى فني مميز.

وتوج فريق الشباب بلقب بطولة الدرجة الأولى بعد أداء مميز، فيما جاء أبها في المركز الثاني، واحتل الحريق المركز الثالث، والسروات المركز الرابع.

وفي منافسات فئة الشباب، حصد فريق الهلال كأس البطولة بعد تفوقه، وحل السلام وصيفًا، بينما جاء حراء بالمركز الثالث، والقادسية رابعاً.

وشهدت البطولة ولأول مرة مشاركة 13 محترفًا عالميًا وأولمبيًا، ما أضفى طابعًا تنافسيًا قويًا وأسهم في رفع مستوى الأداء لدى اللاعبين المحليين.

أشرف على تنظيم البطولة رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي، ورئيس لجنة المسابقات أمين ال وحيد، بحضور ممثل وزارة الرياضة بمكة المكرمة محمد خوان، في تأكيد على الاحترافية العالية التي شهدتها المنافسات.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للتايكوندو لتعزيز مكانة اللعبة وتطوير مستويات اللاعبين في المملكة.