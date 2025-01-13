أمير المنطقة الشرقية يفتتح فعاليات منتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المُضافة “اكتفاء”

الدمام : البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مركز الظهران إكسبو بالدمام اليوم، فعاليات النسخة الثامنة لمنتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة “اكتفاء” الذي تنظمه أرامكو السعودية تحت رعاية سموه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والقيادات من داخل المملكة وخارجها.

ويُنظم منتدى ومعرض اكتفاء خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري تحت شعار “منظومة للفرص”، ويركّز على عرض تطوّر قاعدة سلاسل الإمداد المحلية، وإنجاز مشاريع التمكين الأساسية، ومجالات التعاون لتطوير منظومة سلسلة الإمداد المحلية بشكل أكبر.

وشهد حفل الافتتاح تكرم سمو أميـر المنطقة الشرقية للفائزين بجوائز برنامج “اكتفاء” لعام 2025م.

ووقّعت أرامكو السعودية خلال أعمال منتدى ومعرض اكتفاء 145 اتفاقية ومذكرة تفاهم تُقدر قيمتها بنحو33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تعزيز جهود توطين السلع والخدمات في المملكة، وتعزيز التعاون ودعم المحتوى المحلي في سلسلة الإمداد.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمنتدى، الإعلان عن بدء شركة “أسمو” أعمالها في الرياض، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة (دي إتش إل)، أُنشئ بهدف إعادة رسم خارطة مجال المشتريات وسلسلة الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تضمن اليوم الأول افتتاح منشأة نوفل للحلول اللامعدنية في مدينة الملك سلمان للطاقة، وساحة التصنيع البحري التابعة لشركة (إن إم دي سي) في منطقة رأس الخير.

وتُعد شركة نوفل مشروعًا مشتركًا بين أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز، ومن المقرر أن تعمل على تطوير وتسويق مجموعة واسعة من منتجات المركّبات اللامعدنية، وستوفر ساحة التصنيع التابعة لـ (إن إم دي سي) خدمات الهندسة البحرية، والمعدات، وصنع المواد وخدمات التصنيع.

وارتفعت نسبة الإنجاز التي حققتها أرامكو السعودية في مشترياتها من السلع والخدمات عبر برنامج اكتفاء من 35% عند أول إطلاق لاكتفاء في عام 2015، إلى 67% في عام 2024.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية وائل الجعفري: منذ إطلاقه للمرة الأولى في عام 2015، وضع اكتفاء أنظمة جديدة أسهمت في إنشاء بنية أعمال هي الأفضل من نوعها في تسهيل العمليات التجارية، وإيجاد فرص جديدة، وتوفير الوظائف للسعوديين، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى، كما يعمل البرنامج بفاعلية لتحفيز القيمة المحلية، وزيادة النمو والتنويع الاقتصادي، وتولي أرامكو السعودية برنامج اكتفاء أولوية قصوى ضمن خططها طويلة الأجل، نظرًا لدوره المحوري في التغلب على التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، والمحافظة على أعلى درجات المرونة.

ويستهدف البرنامج تحقيق معدل إنجاز بنسبة 70%، مع زيادة صادرات السلع والخدمات المصنّعة محليًا، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي.

ومن خلال برنامج اكتفاء، تم تحديد 210 فرص للتوطين في 12 قطاعًا، بحجم سوق تُقدر بنحو 105 مليارات ريال (28 مليار دولار أمريكي) سنويًا، ومنذ إطلاقه وحتى اليوم، تمكّن برنامج اكتفاء من إنشاء 350 منشأة تصنيع جديدة، بإجمالي نفقات رأسمالية تزيد على 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار أمريكي).

وتغطي هذه المرافق قطاعات مختلفة، مثل المواد الكيميائية، والمواد اللامعدنية، وتقنية المعلومات، والمعدات والأجهزة الكهربائية، والمعدات الثابتة والدوّارة، والحفر، وأنظمة الحماية من الحرائق، وغيرها، وأدت هذه الاستثمارات إلى تصنيع 47 منتجًا للمرة الأولى في المملكة.