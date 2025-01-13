أمير الشرقية يرعى اتفاقية تطوير مداخل حاضرة الدمام

البلاد – الدمام

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أبرمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، ومؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع ممثلة بمبادرة “مجسم وطن”، لتطوير مداخل حاضرة الدمام.

وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية التعاون بين جميع الجهات في المنطقة لتحسين المشهد الحضري والبصري في المنطقة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية هذه الجهود؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- والمستهدفات الوطنية لرفع معدلات جودة حياة السكان.

وقع الاتفاقية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع عبدالله بن عبداللطيف الفوزان.

كما استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه، مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم بالمنطقة الشرقية روان بنت يوسف النعيم.

واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي لعام 2024، كما استعرض برامج وخطط فرع الهيئة واختصاصها وأعمالها في الوصاية على أموال القصر، وحرصها على التميز محليًا وإقليميًا في مجال رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المشمولين بالنظام، والإشراف على تصرفات الأولياء؛ من خلال بناء مؤسسي وكادر مؤهل وأنظمة تقنية متطورة.