أكثر من17 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية عبر “مدى” في نوفمبر 2024م

الرياض : البلاد

حققت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” نموًا سنويًا بنسبة 29.4% وبزيادة بلغت نحو 3,963 مليارات ريال، لتبلغ مستوى 17,442,294 مليار ريال في شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغة 13,479,240 مليار ريال، بعدد عمليات مُنفذة بلغ 98,777,889 عملية، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2024م الصادرة من البنك المركزي السعودي.

وسجّلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” نموًا ربعيًا في الربع الثالث 2024م بنسبة 12% بزيادة بلغت نحو 5,433,822 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 46,204,016 مليار ريال في الربع الثاني من نفس العام.

وسجّلت المبيعات نموًا منذ بداية العام 2024م حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م، بنسبة 21% بزيادة بلغت نحو 3,015,808 مليارات ريال حيث كانت عند مستوى 14,426,486 مليار ريال في شهر يناير.

يُذكر أن المبيعات تتضمن عمليات بطاقات “مدى” المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.