الإقتصاد

أطلاق حزمة مشاريع تطويرية بمحافظة جدة

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1446 هـ      13 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة

بدأت شركة المياه الوطنية مؤخرًا في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في عدة أحياء سكنية بمحافظة جدة، بكُلفة (42) مليون ريال؛ تضمنت تنفيذ خطوط فرعية بأطوال تجاوزت (29.7) كلم طوليًا، وذلك ضمن أعمالها وخططها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير البُنى التحتية للقطاع البيئي.

وأوضحت الشركة أن هذه العقود تضمنت تنفيذ مشاريع خطوط صرف صحي فرعية ستخدم عدة أحياء في المحافظة، منها حيي (النهضة 2، والشاطئ 6)، مؤكدةً استفادة سكان الأحياء من المشاريع فور اكتمالها، مبينةً أن المشاريع ستسهم في زيادة نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة، إضافة إلى تخفيض منسوب المياه الجوفية في الأحياء المستفيدة، والإسهام في إزالة الضرر البيئي الناتج عنها.

وأكدت المياه الوطنية أنها ستواصل تنفيذ أعمالها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات المائية والبيئية في محافظة جدة، وذلك من خلال حزمة من المشاريع التطويرية التي تعمل على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية، لما تشهده المحافظة من تطور سكني وعمراني.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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