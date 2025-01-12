الأولى

يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»

صحيفة البلادaccess_time13 / رجب / 1446 هـ      12 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – حائل

حظيت مجموعة من السيارات- التي يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا مضت- بإقبال الكثير من الزوار والسياح والمهتمين بالسيارات القديمة من داخل المملكة وخارجها لمهرجان ” حرفة ” والمقام بقصر القشلة بحائل.

وتشكل منطقة السيارات القديمة إطلالة على الزمن القديم، وأصبحت قطعًا فنية تتطلب الكثير من الرعاية والاهتمام؛ حيث توافد عُشاقها لإلقاء نظرة على عدد من أقدم السيارات والتقاط الصور معها.

وأوضح نايف عميم الجنفاوي، أنه من عشاق وهواة اقتناء السيارات القديمة، لافتًا إلى أن عدد السيارات التراثية في المنطقة أكثر من 57 سيارة، يعرض منها 10 سيارات في المهرجان، من نوع ” جمس وشفر ” معربًا عن سعادة المشاركين في المهرجان، الذي يهدف إلى تعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وحياتهم العامة منذ القدم، بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض والفنون الشعبية من المنطقة وخارجها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *