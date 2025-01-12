يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»

البلاد – حائل

حظيت مجموعة من السيارات- التي يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا مضت- بإقبال الكثير من الزوار والسياح والمهتمين بالسيارات القديمة من داخل المملكة وخارجها لمهرجان ” حرفة ” والمقام بقصر القشلة بحائل.

وتشكل منطقة السيارات القديمة إطلالة على الزمن القديم، وأصبحت قطعًا فنية تتطلب الكثير من الرعاية والاهتمام؛ حيث توافد عُشاقها لإلقاء نظرة على عدد من أقدم السيارات والتقاط الصور معها.

وأوضح نايف عميم الجنفاوي، أنه من عشاق وهواة اقتناء السيارات القديمة، لافتًا إلى أن عدد السيارات التراثية في المنطقة أكثر من 57 سيارة، يعرض منها 10 سيارات في المهرجان، من نوع ” جمس وشفر ” معربًا عن سعادة المشاركين في المهرجان، الذي يهدف إلى تعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وحياتهم العامة منذ القدم، بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض والفنون الشعبية من المنطقة وخارجها.