وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية

البلاد – متابعات

تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية أمس السبت، الطائرة الإغاثية التاسعة، وذلك ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق، تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

في السياق، ذكرت “واس” أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع 306 أكياس طحين، و306 سلال غذائية، و306 حقائب عناية شخصية، و306 حقائب إيوائية في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق، استفاد منها 1.404 أفراد، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.

كما وزّع المركز 1.455 سلة غذائية، و1.455 حقيبة صحية، في منطقتي أعزاز وعفرين بمحافظة حلب، استفاد منها 8.730 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا.

وفي مدينة الرستن بمحافظة حمص، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 132 كيس طحين، و132 حقيبة شتوية، و132 حقيبة عناية شخصية، استفاد منها 626 فردًا بواقع 132 أسرة.

وإلى السودان، حيث وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.117 كرتونًا من التمر في ولاية القضارف، استفاد منها 10.114 فردًا من الأسر النازحة، وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق؛ جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.