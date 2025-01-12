“هدف” يطلق جولاته الميدانية للتعريف ببرامجه وخدماته بمنطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

أطلق فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة المدينة المنورة “هدف” اليوم، جولات فرعه المتنقل في محافظات المنطقة، للتعريف ببرامج ومنتجات الصندوق، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني لأبناء المنطقة.

وتشمل الجولة التي تستمر لمدة خمسة أيام، محافظات المهد، والحناكية، وخيبر، والعلا، يقدم خلالها الفرع المتنقل خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي تركز على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، كما تستعرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة للباحثين عن عمل، عبر عدة قنوات إلكترونية، وأيضًا تقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مواقع التدريب الإلكترونية.

كما يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط: www.hrdf.org.sa للاطلاع على الخدمات التي يقدمها في المجالات التأهيلية والتدريبية.