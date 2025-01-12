“موانئ” تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي في 2024

الرياض : البلاد

واصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” تحقيق إنجازات نوعية خلال عام 2024م، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، من تصنيفات موانئها في التقارير الدولية إلى افتتاح المشاريع الاستثمارية الكبرى، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي هذا الإطار ارتفع التصنيف الدولي للمملكة في مناولة أعداد الحاويات وفق تقرير “Lloyd’s List” لعام 2024م؛ لتحتل المرتبة 15 عالميًا، كما جاءت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء بالعالم، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، كما تقدم ميناء الملك عبد الله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، فيما قفز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82.

واستمرارًا لجهودها الحثيثة لزيادة جاذبية الموانئ السعودية، وقعت “موانئ” ووضعت حجر أساس وافتتحت عدة اتفاقيات لإنشاء 8 مناطق ومراكز لوجستية، بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية إجمالية تقارب 2,9 مليار ريال من قِبل القطاع الخاص، وهي جزء من إجمالي الاستثمارات في المناطق اللوجستية بموانئ المملكـــــة البالغ قيمتها أكثر من 10 مليار ريال التي تم توقيع إنشائها بواقع 18 منطقة لوجستية تابعة للهيئة، وكان من أبرزها افتتاح أكبر استثمار لوجستي لشركة ميرسك عالميًا بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تبلغ 1,3 مليار ريال وبمساحة 225 ألف متر مربع. علاوة على ذلك، شهد العام 2024م انتهاء أعمال تطوير الجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، بالشراكة مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر، باستثمارات تبلغ قيمتها مليار ريال مما أسهم في زيادة مسـاحة المحطة، من 700 ألف متر مربع إلى 1,5 مليون متر مربع، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 2,5 مليون حاوية قياسية، إلى 6,2 ملايين حاوية قياسية.

وتعزيزًا لموقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، تم إضافة 34 خدمة شحن ملاحية جديدة، تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية ورفع الكفاءة التشغيلية، وذلك مع كل من: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة سار، والأكاديمية السعودية اللوجستية، وهيئة التصنيف البريطانية، وخطوط باسفيك إنترناشونال، وميناء هامبورغ، وشركة ميناء هامبورغ للاستشارات، وشركة ريڤايڤا، وميناء مرسيليا فوس.

وفي سياق دعم حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية، تم إطلاق نظام مجتمع الموانئ الذي يستهدف توفير أكثر من 250 خدمة إلكترونية بالموانئ السعودية التابعة للهيئة، كما شهد العام 2024م الإعلان عن فوز المملكة باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026م إلى جانب إدراج ميناء جدة الإسلامي في بورصة لندن للمعادن (LME), واختتمت الهيئة جهودها بتقدير دولي مميز، عبر حصولها على 8 جوائز محلية وإقليمية ودولية من عدة منظمات مرموقة ومتخصصة.