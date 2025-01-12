قافلة حي حراء تعزز القيم وترسخ الموروث العربي

البلاد – مكة المكرمة

أسهمت القافلة المقامة ضمن “فعاليات شتاء حراء” بترسيخ الموروث العربي, حيث كانت القوافل وسيلة لتنظيم رحلات الحج الكبرى، مثل قوافل الحجاج إلى مكة المكرمة، وتسهم في تأمين الرحلة وتوفير الموارد.

وأدت القوافل دورًا محوريًا في التجارة والتنقل والتواصل الثقافي، وأسهمت في تبادل البضائع بين البلدان والمناطق المختلفة، خاصة عبر الطرق التجارية، كما تمتلك مكانة عظيمة عند العرب منذ القدم، وكانت عماد الاقتصاد من خلال اعتماد العرب عليها في التنقل ونقل البضائع، وحمل الأمتعة في الصحراء القاحلة ، ورمزًا للفخر والعزة بين القبائل، حيث كان امتلاك الإبل دليلًا على الثراء والمكانة الاجتماعية.

يُذكر أن حي حراء الثقافي يقدم العديد من الفعاليات المتنوعة لتعريف السياح والزوار بالأحداث والشخصيات التاريخية المهمة، مما يساعد على تعزيز فهمهم لجذور الثقافة العربية الأصيلة ووسيلة لجذب السياح من داخل البلاد وخارجها، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ، ويأتي ذلك في سبيل إثراء جودة الحياة وتقديم تجربة ترفيهية إثرائية وسط أجواء شتوية ممتعة يسودها المرح وثراء التجربة.