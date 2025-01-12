 عبدالملك عاشور يعزز سلة الخليج

الدمام-البلاد

أعلن نادي الخليج عن تعاقده مع لاعب المنتخب السعودي، والهلال والاتحاد السابق، عبدالملك عاشور، في صفقة انتقال حر لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة حتى نهاية الموسم، مع أفضلية تجديد العقد لموسمين قادمين.

ويُعد عبدالملك عاشور أحد أبرز الأسماء الشابة في كرة السلة السعودية، حيث تألق بأدائه مع المنتخبات الوطنية بعد بروزه مع أندية الاتحاد والهلال خلال السنوات الماضية، وساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات المحلية.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطط نادي الخليج لتعزيز صفوف فريق السلة، ورفع مستوى التنافسية، وتحسين ترتيب الفريق في سلّم الدوري الممتاز خلال ما تبقى من منافسات الموسم.