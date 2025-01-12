“المياه الوطنية” تنفذ حزمة مشاريع تطويرية لخدمات بيئية بمحافظة جدة

جدة : البلاد

بدأت شركة المياه الوطنية مؤخرًا في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في عدة أحياء سكنية بمحافظة جدة، بكُلفة (42) مليون ريال؛ تضمنت تنفيذ خطوط فرعية بأطوال تجاوزت (29.7) كلم طوليًا، وذلك ضمن أعمالها وخططها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير البُنى التحتية للقطاع البيئي.

وأوضحت الشركة أن هذه العقود تضمنت تنفيذ مشاريع خطوط صرف صحي فرعية ستخدم عدة أحياء في المحافظة، منها حيي (النهضة 2، والشاطئ 6)، مؤكدةً استفادة سكان الأحياء من المشاريع فور اكتمالها، مبينةً أن المشاريع ستسهم في زيادة نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة، إضافة إلى تخفيض منسوب المياه الجوفية في الأحياء المستفيدة، والإسهام في إزالة الضرر البيئي الناتج عنها.

وأكدت المياه الوطنية أنها ستواصل تنفيذ أعمالها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات المائية والبيئية في محافظة جدة، وذلك من خلال حزمة من المشاريع التطويرية التي تعمل على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية، لما تشهده المحافظة من تطور سكني وعمراني.