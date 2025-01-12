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التدريب التقني توفر أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية

صحيفة البلادaccess_time13 / رجب / 1446 هـ      12 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفير 11078 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية خلال شهر ديسمبر الماضي ،وذلك بالشراكة مع قطاع الأعمال .

 وأكدت المؤسسة أن المساهمة في إيجاد فرص وظيفية تتلاءم وتخصصات الخريجين والخريجات هو أحد الأهداف التي تعمل المؤسسة على تحقيقها ومتابعة مؤشراتها بشكل دوري، وتنفذ العديد من البرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق ذلك، حيث تمّ خلال الشهر ذاته عقد 124 لقاءً مع مديري الموارد البشرية في قطاع الأعمال وتنفيذ 93 برنامجا لتهيئة الخريجين لسوق العمل، إضافةً إلى إقامة 42 ملتقى ومعرضا للتوظيف، وتوقيع 24 مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين والخريجات.

 وبينت أن برامج التنسيق الوظيفي للخريجين التي تنفذها المؤسسة لا تقتصر على توفير فرصة العمل للخريج، بل تشمل إجراءات المتابعة لما بعد التوظيف من خلال استقراء وقياس الرضا لكلا الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة بذلك، بهدف تطوير مختلف الأعمال في هذا الجانب، حيث تمّ تحليل 204 استبانات لقياس رضا أصحاب العمل و 2346 استبانة لقياس رضا الخريجين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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