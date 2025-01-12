الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز يتوّج الفائزين بكؤوس مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي

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الرياض – محمد الجليحي

شهد ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية إقامة حفله السباقي رقم ( 76 _ 77 ) والذي تضمن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي وهي الحدث الأعظم في عالم سباقات الخيل العربية حيث كانت الكؤوس الرئيسية ضمن سلسلة سباقات استمرت على مدار يومين

وقد توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الفائزين بالأشواط الرئيسية بكؤوس المالك والمدرب والخيال ، في نسخة شهدت الإعلان عن تواصل الجوائز من المركز الأول وحتى المركز السابع من كل شوط

وفي أمسية يوم الخميس أقيم كأس إسطبلات الخالدية الدولي الفئة الثانية علىمسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 500 ألف دولار، وفاز بالكأس الجواد تصلالالرعيله للمالك محمد بن عبداللطيف الحزامي وبتدريبات عبدالله النهابي وبقيادة الخيال مشعل المزيد

وفي أمسية يوم الجمعة أقيم كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي G1 على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها مليون ونصف المليون دولار، وفاز بالكأس الجوادعسفان الخالديه لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الفارس عبدالله العوفي.

وفي الشوط الحادي عشر من يوم الجمعة أقيم كأس الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، في النسخه الأولى من هذا الكأس، على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 300 ألف دولار، وانتصرت بالكأس الفرس ديم البحر لمربط البحر وبتدريبات راكان محمد النفيعي وبقيادة الفارس خالد الميموني.