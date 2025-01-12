ابن سعيدان يواصل تألقه في فئة “تشالنجر”.. والراجحي يحافظ على المركز الثاني.. وداكار يودّع أحد أبطاله

الرياض – هاني البشر

استكملت السبت 11 يناير 2025م، منافسات رالي داكار السعودية، والتي تقام في المملكة للمرة السادسة على التوالي، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة، وتستمر حتى 17 يناير الجاري.

وشهد اليوم انطلاق المرحلة السادسة من مدينة حائل، وصولاً إلى محافظة الدوادمي، وبمسافةٍ بلغت 829 كلم، منها 605 كيلومترات للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، إذ تمكّن البلجيكي غيوم دي ميفيوس، سائق فريق “ميني إكس- رايد”، من الفوز بالمركز الأول في “فئة السيارات”، بعد أن قطع المسافة خلال 4 ساعات و34 دقيقة و49 ثانية، وبفارق دقيقة واحدةٍ و34 ثانيةً عن زميله في الفريق البرتغالي جواو فيريرا، ليأتي القطري ناصر العطية، سائق فريق “داسيا ساندرايرز” ثالثاً، بفارق دقيقتين وثانية واحدة عن المتصدر، فيما حلّ السعودي يزيد الراجحي، سائق فريق “أوفر درايف” في المرتبة الخامسة بفارق 3 دقائق و35 ثانية.

وفي الترتيب العام لفئة السيارات، حافظ الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق فريق “تويوتا غازو” على المرتبة الأولى، ومن خلفه السعودي يزيد الراجحي، سائق فريق “أوفر درايف” ثانياً، كما استحوذ السويدي ماتياس إكستروم، سائق فريق “فورد موتور سبورت” على المركز الثالث.

وفي منافسات الدراجات النارية؛ خطف الأمريكي ريكي برابيك، درّاج “مونستر إنرجي هوندا إتش.آر.سي” صدارة المرحلة، بعد أن استغرق 5 ساعات و51 ثانية من أجل الوصول، تلاه زميله في الفريق، الفرنسي أدريان فان بيفيرين ثانياً، بفارق 23 ثانيةً فقط، كما أكمل التشيلي خوسي إغناسيو كورنيخو فلوريمو، سائق فريق “هيرو موتوسبورتس” النِصابَ؛ بحلوله ثالثاً، وبفارق 51 ثانيةً عن المتصدر.

وشهدت منافسات المرحلة السادسة من الرالي، انسحاب عددٍ من الأسماء المميزة، يتقدمهم الأرجنتيني كيفن بينافيديس، درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ”، بطل رالي داكار مرتين، إضافةً إلى البوتسواني روس برانش، سائق فريق “هيرو موتوسبورتس”، صاحب المركز الثالث في الترتيب العام قبل سباق اليوم، والجنوب إفريقي برادلي كوكس، درّاج فريق “باس وورلد كيه تي إم ريسينغ”، والسعودي مشعل الغنيم، درّاج فريق “كلاود ريسينغ”.

ونجح السعودي ياسر بن سعيدان، سائق فريق “بي بي آر”، في إحكام القبضة على المركز الأول للمرة الثانية توالياً عن فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، بعد أن قطع المسافة في ظرف 5 ساعات و4 دقائق و21 ثانية، تبعه الأمريكي كوربين ليفيرتون، سائق فريق “ريد بُل أوف رود” ثانياً، بفارق 5 دقائق و26 ثانية، فيما وصل الإسباني باو نافارو سائق فريق “بي بي آر” في المرتبة الثالثة، بفارق 9 دقائق و48 ثانيةً عن المتصدر.

وفي منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في”، دوّن التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو، سائق فريق “كان– إم فاكتوري”، اسمه في المرتبة الأولى، وبزمنٍ قدره 5 ساعات و17 دقيقة و35 ثانية، تلاه الفرنسي كزافييه دو سولتريه، سائق فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” ثانياً، بفارق دقيقةٍ واحدة و31 ثانية، وجاء زميله في الفريق الأمريكي بروج هيجر ثالثاً، بفارق 11 دقيقة و32 ثانيةً عن المتصدر.

وفاز الهولندي ميتشل فان دن برينك، سائق فريق “يورول رالي سبورت”، بالمركز الأول في فئة الشاحنات، بزمنٍ يقدّر بـ5 ساعات و17 دقيقة و19 ثانية، وبفارق 7 دقائق عن التشيكي مارتن ماسيك، سائق فريق “إم إم تكنولوجي”، فيما وصل مواطنه مارتن سولتيس، سائق فريق “تاترا بوجيرا زد إم” ثالثاً، بفارق 29 دقيقة و7 ثوانٍ عن المتصدر.

وتنطلق اليوم الأحد 12 يناير 2025م، منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية، في مرحلةٍ ستقام في محافظة الدوادمي، إذ ستكون المسافة الإجمالية للسباق 716 كلم، منها 419 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، والتي جرى خفض مسافتها؛ نظراً لتأخير وقت الانطلاق بسبب استدعاء المروحيات مراتٍ عدة في سباق اليوم، من أجل سلامة السائقين.