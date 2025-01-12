إطلاق نظام الدعم الموحد بمدارس منطقة مكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

أطلق تعليم منطقة مكة المكرمة اليوم, نظام الدعم الموحد في جميع المدارس الحكومية بالمنطقة الذي أقرته وزارة التعليم من أجل رفع طلبات الدعم والبلاغات، ومراقبة الأداء، والرفع من مستوى الجودة؛ لضمان استمرارية العمل في جميع الأوقات, حيث سيحدث النظام نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستفيدين، للإسهام في تقديم الدعم والخدمات التقنية الإدارية والتعليمية من خلال تطبيق واحد.

ويتميز النظام بتوحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم ضمن منظومة واحدة و رقم اتصال واحد، في مجالات (خدمات المباني، البيئة المدرسية، الأمن والسلامة، خدمات التقنية، النقل المدرسي، الموارد البشرية ، والخدمات التقنية) ويُعد خطوة ضمن رحلة التحول التي تعيشها وزارة التعليم.

وأوضحت الإدارة أن الوزارة تسعى لتوفير الخدمات الرقمية للمستفيدين، مع ضمان سهولة الوصول إليها، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030, موضحة أن النظام يسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة تقديم طلبات الدعم الفني والبلاغات، والارتقاء بمستوى الجودة، ومراقبة الأداء، لضمان استمرارية العمل وعدم انقطاعه.