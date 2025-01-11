ولي العهد يوجه دعوة للرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة المملكة

العلا : واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس جوزيف عون أبلغه فيه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتهنئة سموه بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وقدم سمو ولي العهد خلال الاتصال الدعوة لفخامته لزيارة المملكة.

من جانبه أعرب فخامته عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواقف المملكة تجاه الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وعلى دعوة سموه لفخامته لزيارة المملكة.