في دوري يلو| نيوم والعدالة حبايب.. والعربي يكسب جدة

حائل- خالد الحامد

حسم التعادل الإيجابي 2_2 مواجهة قمة الجولة الـ 15 من دوري يلو، التي جمعت نيوم والعدالة على استاد الملك خالد بتبوك.

سجل لأصحاب الأرض مهند آل سعد وألفا سيميدو ، فيما سجل للضيوف أوكبوتو من ركلة جزاء والآن ليما من ركلة جزاء .

ليرفع نيوم رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، والعدالة 29 نقطة بالمركز الثاني.

وكسب فريق العربي ضيفه فريق جدة بهدفين دون مقابل، خلال مواجهتهما على ملعب التعليم بعنيزة.

سجل هدفي العربي مصلح الشيخ ومحمد منصور.

بهذا الفوز رفع العربي رصيده النقطي إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد جدة عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وتعثر النجمة بالتعادل1/1 أمام مضيفه أحد. تقدم النجمة فيصل المطيري، وأدرك الفريق الأحدي التعادل عن طريق فريج الجيزاني من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، أصبح رصيد أحد 9 نقاط ولايزال في المركز الأخير، والنجمة 26 نقطة بالمركز الرابع.