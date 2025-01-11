في جدة.. “كلاسيكو الأرض” وكأس “سوبر” يشعلان موقعة برشلونة وريال مدريد غدًا

جدة- بدر النهدي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدًا الأحد 12 يناير 2025م، إلى مدينة جدة، وتحديدًا ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي سيحتضن الموقعة الكبرى المنتظرة التي ستجمع برشلونة بغريمه التاريخي ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي تستضيفه المملكة للمرة الخامسة بتنظيم من وزارة الرياضة.

وفي لقاء يتوقّع أن يحظى بحضور جماهيري وإعلامي محلي عالمي استثنائي على أرض “الجوهرة”، يدخل برشلونة اللقاء بعد أن تمكن من تجاوز أتلتيكو بلباو في نصف نهائي البطولة بنتيجة (2-0)، فيما تجاوز ريال مدريد منافسه ريال مايوركا بنتيجة (3-0).

الهيمنة لريال مدريد.. والألقاب لبرشلونة

وبالعودة إلى صراع الكلاسيكو في تاريخ مواجهات نهائي كأس السوبر الإسباني، فإن الهيمنة تذهب إلى ريال مدريد الذي توّج بسبعة ألقاب من أصل تسع مواجهات سابقة، بينما فاز برشلونة في موقعتين سابقتين، وفي إجمالي أهداف كل فريق في مواجهاتهما المباشرة بالبطولة، سجّل برشلونة (22) هدفًا فيما أحرز ريال مدريد (35) هدفًا.

أما في سِجِل البطولة بشكل عام فيتربّع برشلونة على قمّة أكثر الفرق فرحًا وتتويجًا باللقب؛ بواقع (14) بطولة، فيما حقق ريال مدريد اللقب في (13) مناسبة سابقة، ويُمني النفس بمعادلة عدد ألقاب غريمه التقليدي في القمّة المنتظرة غدًا، وهو ما يعطي لقاء الغد بعدًا آخر، يزيد من إثارة اللقاء المنتظر، ويرفع شغف الجماهير التي ستحضر أو ستتابع المواجهة من سائر أنحاء العالم.

من يحسم الموقعة الثالثة على أرض المملكة؟

يحفظ تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة كأس السوبر الإسباني قصصًا كروية فريدة من نوعها، تسجل في ذاكرة الكأس، ولعل المباراتين اللتين جمعتا برشلونة وريال مدريد على أرض المملكة، من أبرز تلك المواجهات، حيث كسب برشلونة اللقاء الأول بنتيجة (3-1) عام 2023م وتوّج بالكأس، فيما رد ريال مدريد الدين لغريمه العام الماضي 2024م، حين هزمه بنتيجة (4-1) ورفع كأس البطولة الثمينة.

أما أبرز النهائيات بينهما بشكل عام في البطولة التي استمرت فترة طويلة تلعب بنظام الذهاب والإياب لفريقين فقط، فكان ريال مدريد قد حقق اللقب عام 1988م، بعد أن كسب ذهابًا بنتيجة (2-0) على أرضه، وخسر إيابًا (2-1) ليحقق اللقب بمجموع المباراتين، وفي عام 1990 حقق ريال مدريد اللقب بفوزه ذهابًا بنتيجة (1-0) وإيابًا بنتيجة (4-1) ليحقق اللقب بجدارة.

أما برشلونة فسبق أن حقق اللقب موسم 2011م، بعد أن فاز بمجموع المباراتين بنتيجة (5-4) بالتعادل ذهابًا (1-1) وفوزه في الإياب (3-2)، ليعود ريال مدريد ويسجل نتيجة كبيرة بمجموع المواجهتين (5-1) بعد فوزه ذهابًا (3-1) وفوزه في الإياب (2-0) وكان ذلك عام 2017.

الذهب الإسباني في جدة.. لمن؟

أرقام كبيرة ومواجهات تاريخية، حملتها موقعة الكلاسيكو المحببة لدى عشّاق كرة القدم، تقام أمسية منها غدًا على أرض المملكة في جدة، بتواجد نجوم كبار، يحملون شعار كلا الفريقين، أمثال كيليان مبابي، وفينيسيوس، وبيلينغهام في ريال مدريد، علاوةً على بيدري، ولامين يامال، وليفاندوفسكي في برشلونة، فضلًا عن تواجد مدربين خبيرين هما كارلو أنشيلوتي وهانزي فليك، حيث تجسد هذه الأسماء قوة المباراة وتميزها، فمن سيحقق أول ألقاب الموسم ويسعد جماهيره؟