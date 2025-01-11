في المؤتمر الصحفي لنهائي السوبر الإسباني| أنشيلوتي: برشلونة تحسن كثيرًا.. فليك: الريال سريع في الانتقالات

جدة – بدر النهدي – عائشه الشهري

شهدت قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، اليوم السبت 11 يناير 2025، إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس السوبر الإسباني، والذي سيجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة غداً الأحد.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن عامل الضغط في مباريات الكلاسيكو يختلف في النهائيات، وقال: “المواجهة أمام برشلونة صعبة، خصوصاً في مباريات النهائي، لكن جميع لاعبي فريقي في أتم الجاهزية بما فيهم بيلينجهام”.

وأضاف أنشلوتي: “كل شيء في كرة القدم وارد، نحن اليوم نتحدث عن برشلونة الذي يشهد في الفترات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مستوياته، وسنفعل ما بوسعنا للحصول على الكأس، وسنسعى لأن نكون الأفضل في المباراة”.

واختتم مدرب الريال حديثه قائلاً: “لن أطلب من اللاعبين الشي الكثير في لقاء الغد، فهم قدموا الشيء الكثير في الموسم الحالي، وسأمنحهم الحرية في اللعب، والتركيز خلال المواجهة”.

من جانبه، شدد هانزي فليك مدرب برشلونة على صعوبة مواجهة الغد أمام الغريم مدريد، وقال: “تنتظرنا مباراة كبيرة غداً أمام فريق كبير كريال مدريد، أحد أفضل الفرق في عملية الانتقال السريع من الدفاع للهجوم، لذا علينا أن نتجنب الأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة السابقة أمام بيلباو”.

وأضاف: “بالأمس كنا في استراحة، وهي فرصة لالتقاط الأنفاس والتركيز بشكل أكبر على النهائي، ونمتلك الثقة الكبيرة في الفوز لإسعاد جماهيرنا وإدارة نادينا، وهو ما سيمنحنا دافعاً مهماً وإيجابياً لبقية الموسم”.

واختتم مدرب برشلونة حديثه قائلاً: “لعبنا في بداية الموسم أمام مدريد وظهرنا بمستوى مميز، ويجب أن نظهر بذات المستوى غداً، ونعود إلى ديارنا بهذه البطولة المهمة”.