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شاهد| الهلال يقسو على العروبة بخماسية ويتصدر” روشن”
الرياضة

شاهد| الهلال يقسو على العروبة بخماسية ويتصدر” روشن”

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1446 هـ      11 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره العروبة، بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل للهلال، روبن نيفيز الهدف الأول في الدقيقة 16، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة اللاعب محمد القحطاني داخل منطقة جزاء العروبة، ليسددها اللاعب البرتغالي بنجاح.

وجاء الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب علي البليهي، الذي استغل كرة عرضية، حولها برأسه لداخل الشباك.

وأحرز البرازيلي لودي الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية لم يتمكن حارس العروبة من التصدي لها.

وأضاف البرازيلي ليوناردو الهدفين الرابع والخامس للهلال في الدقيقتين 75 و78.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده 37 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مواجهة الاتحاد والفيحاء. فيما تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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