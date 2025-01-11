شاهد| الهلال يقسو على العروبة بخماسية ويتصدر” روشن”

البلاد- جدة
حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره العروبة، بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للهلال، روبن نيفيز الهدف الأول في الدقيقة 16، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة اللاعب محمد القحطاني داخل منطقة جزاء العروبة، ليسددها اللاعب البرتغالي بنجاح.
وأحرز البرازيلي لودي الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية لم يتمكن حارس العروبة من التصدي لها.
وأضاف البرازيلي ليوناردو الهدفين الرابع والخامس للهلال في الدقيقتين 75 و78.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده 37 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مواجهة الاتحاد والفيحاء. فيما تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.
خماسية زرقاء في الجوف🔵🏟️
الهلال يعود دوريًا بعد خسارة الكأس✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#العروبة_الهلال | #SSC pic.twitter.com/8aSDfzmrI3
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2025