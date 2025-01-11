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شاهد| التعاون يثأر من القادسية بثلاثية
الرياضة

شاهد| التعاون يثأر من القادسية بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1446 هـ      11 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ثأر التعاون لإقصائه من كأس الملك على يد القادسية، ونجح في تحقيق فوز مستحق على حساب مضيفه بني قادس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 14 من عمر دوري روشن السعودي.

سجل ثلاثية التعاون كل من موسى بارو في الدقيقتين 1 و 75 ووليد الأحمد في الدقيقة 35. لعب التعاون بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد محزري في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وأوقف التعاون الانتصارات المتتالية لفريق القادسية على مدار الجولات الخمسة الماضية من دوري روشن.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى النقطة 21 محتلاً المركز الثامن في ترتيب دوري روشن، والخسارة جمدّت رصيد القادسية عند 28 نقطة متراجعًا إلى المركز الرابع.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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