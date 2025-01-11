شاهد| التعاون يثأر من القادسية بثلاثية

البلاد- جدة
ثأر التعاون لإقصائه من كأس الملك على يد القادسية، ونجح في تحقيق فوز مستحق على حساب مضيفه بني قادس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 14 من عمر دوري روشن السعودي.
سجل ثلاثية التعاون كل من موسى بارو في الدقيقتين 1 و 75 ووليد الأحمد في الدقيقة 35. لعب التعاون بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد محزري في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
وأوقف التعاون الانتصارات المتتالية لفريق القادسية على مدار الجولات الخمسة الماضية من دوري روشن.
الفوز رفع رصيد التعاون إلى النقطة 21 محتلاً المركز الثامن في ترتيب دوري روشن، والخسارة جمدّت رصيد القادسية عند 28 نقطة متراجعًا إلى المركز الرابع.
هدددددف!⚽
بارو يسجل هدفاً مبكراً للتعاون ⚽🔥
القادسية 0 × 1 التعاون
#دوري_روشن_السعودي
#القادسية_التعاون | #SSC pic.twitter.com/6Bwden4pwx
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2025
هدددددف!⚽
وليد الأحمد يسجل الهدف الثاني للتعاون ⚽🔥
القادسية 0 × 2 التعاون
#دوري_روشن_السعودي
#القادسية_التعاون | #SSC pic.twitter.com/t910x8YDLv
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2025
هدددددف!⚽
بارو يضيف الهدف الثالث بطريقة رائعة ⚽🔥
القادسية 0 × 3 التعاون
#دوري_روشن_السعودي
#القادسية_التعاون | #SSC pic.twitter.com/OyPOoEzqTB
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2025