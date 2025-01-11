” رالي داكار السعودية”| البلجيكي دو ميفيوس يحسم المرحلة السادسة… ولاتيغان يحتفظ بالصدارة

وبعد استفادة المشاركين من يوم راحة، ابتسم الرالي لفريق ميني الذي حقق الثنائية، إذ تقدم دو ميفيوس على زميله البرتغالي جواو فيريرا بفارق 1:34 دقيقة.

وحل القطري ناصر العطية (داسيا)، حامل اللقب خمس مرات، في المركز الثالث بفارق دقيقتين عن البلجيكي.

قال العطية الذي أمضى معظم المرحلة في الصدارة وقلص الفارق مع المتصدر: «المرحلة طويلة ووجدنا أنفسنا نفتتحها بعد 25 أو 30 كم. لم تكن الكثبان سهلة، لكننا قمنا بعمل رائع. إذا افتتح أحدهم (المرحلة) غداً، فسنكون ممتنين».

وتابع: «بالطبع لا نزال ضمن اللعبة… السرعة مقبلة».

بدوره، قال دو ميفيوس: «حققنا مرحلة جيدة، أخيراً! كان هدفنا تقليص الفارق وتسجيل نقاط للبطولة، لذا قدمنا كل ما نملك».

تابع صاحب المركز الرابع عشر في الترتيب العام: «لا تزال سيارتي تحمل بعض الأضرار من الأسبوع الماضي، وقمنا بالتحليق قليلاً اليوم، لكن لحسن الحظ لم نصطدم بأي شيء».

وحل متصدر الترتيب العام الجنوب أفريقي لاتيغان (تويوتا) سابعاً، بفارق 6:36 دقيقة عن الصدارة، والسعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) وصيفه خامساً، بفارق 3:35 دقيقة فقلص فارق الصدارة.

ولا يزال لاتيغان متصدراً الترتيب العام بفارق 7:16 دقيقة عن الراجحي، فيما يحتل العطية المركز الرابع بفارق نصف ساعة.

وفي الدراجات النارية، أحرز الأميركي ريكي بريبيك المرحلة السادسة، فيما اضطر أحد المرشحين للفوز، البوتسواني روس برانش، إلى الانسحاب بعد تعرضه لحادث سقوط.

على متن هوندا، أنهى حامل لقب السنة الماضية المسافة بزمن 5:00:51 ساعة، متقدماً على زميله في فريق «مونستر إنرجي هوندا»، الفرنسي أدريان فان بيفيرين بفارق 23 ثانية.

فيما حل التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو فلوريمو (هيرو) ثالثاً بفارق 51 ثانية.

وافتتح فان بيفيرين، الفائز بالمرحلة الخامسة، المسار وقال بعد وصوله: «أقدم أداء جيداً عندما تكون الأمور قاسية من الناحية البدنية والمسار طويلاً».

وتابع: «الطريقة التي افتتحت بها المرحلة اليوم وبهذه السرعة، كانت تحدياً كبيراً وإنجازاً لي».

وشهدت المرحلة انسحاب برانش بطل العالم دبليو 2 آر سي ورابع الترتيب العام في داكار. نقل عبر طائرة مروحية طبية، بعد تعرضه للسقوط بعد 48 كم على البداية.

وكان الأرجنتيني كيفن بينافيديس، حامل اللقب مرتين، انسحب خلال يوم الراحة الجمعة.

وارتفعت حظوظ متصدر الرالي الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي إم)، تاسع مرحلة السبت، الذي يتقدم على الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 11:46 دقيقة.

قال ساندرز: «كانت البداية قاسية نوعاً ما وفقدنا التركيز، لكن حاولنا العودة إلى الإيقاع بعد يوم الراحة».

وتابع: «لكن نعم، كان مهماً عدم تحقيق نتيجة جيدة جداً اليوم، لأن مرحلة الغد صعبة ولا أريد الانطلاق من المقدمة».